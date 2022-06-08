Украина хочет обзавестись израильской системой ПРО «Железный купол»

Украина хочет купить систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» у Израиля, но ее «пожертвование» Киеву не нужно. Об этом со ссылкой на посла страны Евгения Корнийчука сообщает Jerusalem Post.
Дипломат подчеркнул, что Киев не нуждается в пожертвовании «Железного купола». Но Украина хочет купить систему, отметил Корнийчук. Посол также призвал правительство Израиля «выйти из зоны комфорта» и «вернуться к реальности».
«Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен “Железный купол”», – подчеркнул посол.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в стране будет современная противовоздушная оборона даже крепче «Железного купола». Он также отмечал, что система ПРО Израиля Киеву не подходит.