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    Украина готовится к провокации с убийством эвакуируемых харьковчан

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украина готовится к провокации с убийством эвакуируемых харьковчан

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    prt scr youtube.com / Константин

    Командование украинских войск может провернуть провокацию с убийствами мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны России. 

    По данным ведомства, ВСУ намерены обстрелять людей, эвакуирующихся из Харькова. Киевский режим собирается при этом переложить вину за всех погибших на Россию. 

    «Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    В рамках подготовки провокации, украинские солдаты развернули артиллерийские орудия вблизи поселка Цуповка в Харьковской области. Целью обстрела должен стать гуманитарный коридор, организованный РФ.

    Недавно сообщалось, что боевики территориальной обороны Украины вышли на карательные рейды в Николаеве. Они начали задерживать местных жителей, которых заподозрили в связи с российскими военными, передает телеканал «360». 

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