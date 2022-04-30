Украина готовится к провокации с убийством эвакуируемых харьковчан

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Командование украинских войск может провернуть провокацию с убийствами мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, ВСУ намерены обстрелять людей, эвакуирующихся из Харькова. Киевский режим собирается при этом переложить вину за всех погибших на Россию.
«Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В рамках подготовки провокации, украинские солдаты развернули артиллерийские орудия вблизи поселка Цуповка в Харьковской области. Целью обстрела должен стать гуманитарный коридор, организованный РФ.
Недавно сообщалось, что боевики территориальной обороны Украины вышли на карательные рейды в Николаеве. Они начали задерживать местных жителей, которых заподозрили в связи с российскими военными, передает телеканал «360».