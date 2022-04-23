Украина давно стала черным рынком вооружений: Сатановский предсказал судьбу западного оружия

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США признали, что не могут точно отследить, куда именно
попадает переданное Украине оружие. Политолог Евгений Сатановский отметил, что
часть вооружений Запада точно уйдет на черный рынок, как это было «на стыке
эпох», передает ФАН.
Поставляя оружие Украине, Запад не заботится о том, как оно
будет использовано. Как только очередная поставка пересекает госграницу, она
тут же становится мишенью для местных контрабандистов, имеющих большой опыт в
продаже соответствующего товара на черном рынке. По словам Сатановского, именно
через Украину вооружились многие страны мира.
«Еще на стыке эпох она дивизиями продавала танки, артиллерию,
авиацию, ракеты и даже ядерные технологии — тому же Ирану, например. На этом
были созданы гигантские состояния! Танки уходили через Туркменистан, талибам
(члены признанной террористической в России организации «Талибан»* — Прим. ред.),
многое отдавали в Пакистан и в Африку. Так что Киев однозначно найдет, куда
деть оружие, привозимое ему Западом! Оно далеко не целиком будет брошено против
наших военных, его украдут и перепродадут», — подчеркнул политолог.
Ранее американское издание Military Watch сообщило,
что ВС РФ нанесли удар по «секретным» складам с западным вооружением во
Львовской области
*«Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.