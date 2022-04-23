Украина давно стала черным рынком вооружений: Сатановский предсказал судьбу западного оружия

«Еще на стыке эпох она дивизиями продавала танки, артиллерию,

авиацию, ракеты и даже ядерные технологии — тому же Ирану, например. На этом

были созданы гигантские состояния! Танки уходили через Туркменистан, талибам

(члены признанной террористической в России организации «Талибан»* — Прим. ред.),

многое отдавали в Пакистан и в Африку. Так что Киев однозначно найдет, куда

деть оружие, привозимое ему Западом! Оно далеко не целиком будет брошено против

наших военных, его украдут и перепродадут», — подчеркнул политолог.