«Укололо»: Юлия Барановская припомнила обидные слова Глюкозы в свой адрес

Телеведущая Юли Барановская сделал ряд любопытных заявлений о личной жизни и об отношениях с разными людьми в подкасте «Быть человеком». Так, вскрылась правда о неприятном эпизоде с популярной певицей Глюкозой, с которой и проводила подкаст.