«Укололо»: Юлия Барановская припомнила обидные слова Глюкозы в свой адрес

Телеведущая Юли Барановская сделал ряд любопытных заявлений о личной жизни и об отношениях с разными людьми в подкасте «Быть человеком». Так, вскрылась правда о неприятном эпизоде с популярной певицей Глюкозой, с которой и проводила подкаст.
Барановская после расставания с Андреем Аршавиным предпочитала какое-то время не распространяться о личной жизни. Телеведущей приписывали отношения с Григорием Лепсом, но Юлия не подтверждала эти слухи.
Телеведущая припомнила Глюкозе забавное высказывание, сделанное певицей на одном из мероприятий. Глюкоза тогда заявила Юлии, что та «скучно живет, без скандалов и любовников», и она признала, что тогда подобное «обидное» заявление «укололо ее».
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Барановская отправилась в Донецкую Народную Республику, решив поддержать местных жителей на фоне проведения спецоперации РФ по защите Донбасса.