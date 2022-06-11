Указ Путина отменил соглашение о пенсионных гарантиях для граждан СНГ

Согласно документу, федеральный закон о денонсации соглашения от 13 марта 1992 года начнет действовать 1 января 2023 года. Такой шаг объясняется неактуальностью соглашения, которому уже больше 30 лет. Оно не вписывается в современные идеологии и принципы пенсионных систем стран СНГ на постсоветском пространстве.