Указ Путина отменил соглашение о пенсионных гарантиях для граждан СНГ

Президент России Владимир Путин подписанием нового федерального закона отменил соглашение о пенсионных гарантиях прав граждан стран СНГ. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Согласно документу, федеральный закон о денонсации соглашения от 13 марта 1992 года начнет действовать 1 января 2023 года. Такой шаг объясняется неактуальностью соглашения, которому уже больше 30 лет. Оно не вписывается в современные идеологии и принципы пенсионных систем стран СНГ на постсоветском пространстве.
С некоторыми странами СНГ (Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) были подписаны новые пенсионные соглашения. Это значит, что население СНГ будет получать пенсии в РФ по новым договоренностям и национальным законам.