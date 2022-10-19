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Указ Путина: на присоединенных территориях вводится территориальная оборона

Пора возвращаться домой: Путин поставил жирную точку на издевательствах Киева над русскими людьми
Федеральное агентство новостей

На присоединенных территориях вводится территориальная оборона. Об этом говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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