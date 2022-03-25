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Уйти или остаться: 7 вопросов JuliaPsychologist



Instruction

1. Каковы ожидания от любовных отношений?

Часто бывает, что они строятся на мифах социума. Однако, глупо ожидать от партнёра решения своих проблем. Если этого не происходит волшебным образом, один из участников пары считает отношения неудавшимися и стремится к новому союзу. За кризис в паре ответственны оба партнёра. Специалисты советуют объективнее оценивать свои ожидания. Нужно стремиться не только к физической, но и к душевной близости.

2. Что не устраивает в отношениях?

Можно менять партнеров, однако, не решать свои проблемы. Не изменив себя в новом союзе, не получится построить крепкие отношения. Возможно, качества человека, в которые влюбляешься, потом раздражают. Важно выяснить для себя, что являлось камнем преткновения в предыдущих отношениях, проработать эту проблему для надежного нового союза.

3. Возможно ли жить самостоятельно?

Часто страх одиночества толкает партнера продолжать разрушившиеся отношения. Многие боятся не найти другого человека для решения своих жизненных проблем. Однако, специалисты рекомендуют как раз закончить изжившие себя отношения. Нужно избавиться от зависимости от другого человека, чтобы обрести уверенность в себе.

4. Как отнестись к измене?

Многие пары, столкнувшиеся с неверностью партнера, разрывают отношения. Это веский повод пересмотреть удовлетворенность каждого. Согласитесь, что в измене партнера есть вина обоих. Важно разобраться в причине неверности, чтобы отличить сиюминутный порыв страсти от полноценного романа на стороне.

5. Как отнестись к смерти партнера?

Этот вопрос звучит шокирующие, однако поиск ответа на него часто применяется в семейной терапии. Расставание часто происходит в порыве эмоций. Таким непростым способом можно определить настоящие ожидания и желания от союза.

6. Какая будет новая жизнь?

Люди часто представляют разрыв как освобождение, забывая о бытовых мелочах. Даже в рушащихся отношениях партнёр выполняет какие-то бытовые обязанности. Психологи рекомендуют составить подробный план дня, в котором все дела выполняет только один человек. Так можно понять с чем легко справиться самому, а что доверить специалистам или к чему нужно привлечь помощников.

7. Личное счастье на первом месте?

Некоторые пары сохраняют отношения для блага других, например, детей. Однако, это дает им установку на подавление личного удовлетворения от союза в пользу высшего блага. Когда родители счастливы, пусть и разведены, дети тоже довольны. Ответив на все вопросы, можно точно определить для себя ценность отношений.

Useful advice

Бывает трудно самостоятельно трезво и рассудительно ответить на вопросы, касающиеся отношений. Можно обсудить их с близким человеком. Однако, лучше разобраться в браке вместе со специалистом.



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