Уилл Смит стал обладателем премии «Оскар» 2022 года

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Голливудский актер Уилл
Смит впервые был удостоен кинопремии «Оскар». Он выиграл в номинации «Лучший
актер» за роль в киноленте «Король Ричард».
Церемония награждения
прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 28 марта. В категории лучший актер было
представлено сразу несколько артистов: Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и
Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!») и Хавьер
Бардем («В роли Рикардо»).
В этом году церемония
проводилась в сокращенном формате. Это решение Американской киноакадемии
вызвало недовольство, поскольку некоторые победители не получили внимания в
эфире.
загрузка...