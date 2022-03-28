Уилл Смит стал обладателем премии «Оскар» 2022 года

globallookpress /Carsten Koall Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress /Carsten Koall

Голливудский актер Уилл
Смит впервые был удостоен кинопремии «Оскар». Он выиграл в номинации «Лучший
актер» за роль в киноленте «Король Ричард».

Церемония награждения
прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 28 марта. В категории лучший актер было
представлено сразу несколько артистов: Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и
Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!») и Хавьер
Бардем («В роли Рикардо»).

В этом году церемония
проводилась в сокращенном формате. Это решение Американской киноакадемии
вызвало недовольство, поскольку некоторые победители не получили внимания в
эфире.

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