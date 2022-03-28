Уилл Смит стал обладателем премии «Оскар» 2022 года

Церемония награждения

прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 28 марта. В категории лучший актер было

представлено сразу несколько артистов: Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!») и Хавьер

Бардем («В роли Рикардо»).