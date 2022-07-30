Уилл Смит опубликовал видео с извинениями за скандальный инцидент на “Оскаре”

Уилл Смит

Уилл Смит опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео, в котором вновь принес извинения Крису Року за скандальный инцидент с пощечиной на 94-й церемонии вручения премии “Оскар”.

По словам Смита, он обращался к комику лично, но тот пока не выразил готовности поговорить о случившемся.

Я хочу сказать тебе, Крис, что приношу тебе свои извинения. Мое поведение было неприемлемым. Я открыт к диалогу в любой момент, когда захочешь поговорить. Еще я хочу извиниться перед мамой Криса. Я видел ее интервью, и это заставило меня понять, скольких людей я ранил своим поступком. Так что я хочу извиниться перед матерью Криса и перед его семьей, особенно перед Тони Роком. Он мой друг, у нас были прекрасные отношения, но этого, вероятно, уже не вернуть.

Кроме того, Уилл в очередной раз извинился перед всеми номинантами на “Оскар”, чей звездный час он “украл”, и перед своей женой Джадой Пинкетт-Смит за то, что навлек критику и на нее. Актер подчеркнул, что Джада не просила вступаться за нее, что действовал он исходя из собственного жизненного опыта.

Я провел последние три месяца, прокручивая в голове и осознавая тот момент. <…> Могу сказать вам, что во мне не осталось ни единой частички, которая думала бы, что мое поведение было правильным, что именно так нужно реагировать, когда чувствуешь себя оскорбленным.

Актер добавил, что “ненавидит подводить людей” и что он “полон раскаяния”.

Я пытаюсь раскаиваться, не стыдясь самого себя. Я человек, и я совершил ошибку. Я пытаюсь не думать о себе, как о куске дерьма.

Напомним, что на церемонии вручения премии “Оскар”, которая проходила в марте, ведущий мероприятия Крис Рок сравнил Джаду Пинкетт-Смит, страдающую от алопеции, с героиней фильма “Солдат Джейн”. Не оценив шутку, Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.

Джада Пинкетт-Смит

Позже актер извинился за свое поведение, но это не уберегло его от последствий. Из-за инцидента американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту появляться на своих мероприятиях в течение 10 лет, а Netflix и Sony приостановили съемки фильмов с участием актера.