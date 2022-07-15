Уходит эпоха. Дмитрий Рогозин покидает пост главы Роскосмоса

Слухи о том, что Дмитрий Рогозин может уйти с поста генерального директора Роскосмоса, подтвердились. Сегодня Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» и назначил нового – им стал бывший вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов.





Источники издания «МК» называют место главы госкорпорации «расстрельным» из-за больших проблем, которые накопились в отрасли, из-за отставания от ведущих космических держав в плане освоения Луны и Марса. И это действительно так: совсем недавно было объявлено о «сдвиге научного космоса».

Руководство страны наверняка надеется, что Юрий Борисов справится с непростой миссией. Ведь сфера науки и промышленности ему не чужда: он специалист в сфере радиоэлектроники ПВО, много лет занимал руководящие посты в Федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли.

Дмитрий Рогозин, напомним, возглавлял «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. В Telegram-канале госкорпорации уже появился видеоролик, в котором подводятся итоги работы Дмитрия Рогозина на посту генерального директора.