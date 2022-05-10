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    Уходит целая эпоха Apple длиной более 20 лет? Компания прекращает производство iPod touch

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Уходит целая эпоха Apple длиной более 20 лет? Компания прекращает производство iPod touch

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    Компания Apple опубликовала пресс-релиз, сообщающий о том, что iPod touch больше не производится. 


    Если точнее, весь текст посвящён истории iPod и развитию музыкального направления Apple, также там есть часть об актуальных моделях iPhone, которые, как говорит сама Apple, являются лучшими устройствами для потоковой передачи Apple Music или хранения всей музыкальной библиотеки.  

    И лишь в самом конце есть предложение, где сказано, что iPod touch будет доступен в продаже, пока у компании есть запасы. То есть производство устройства завершено. 

    Музыка всегда была частью нашей сути, и предоставление ее сотням миллионов пользователей так же, как это сделал iPod, повлияло не только на музыкальную индустрию — это также изменило то, как музыку находят, слушают и распространяют. Сегодня дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного звука — нет лучшего способа наслаждаться, открывать для себя и наслаждаться музыкой 

    На данный момент iPod touch последнего поколения стоит от 200 до 400 долларов. Это далеко не самое современное устройство, представленное в 2019 году. Плеер основан на SoC A10 Fusion и в базовой версии предлагает лишь 32 ГБ памяти. Продажи устройства Apple не раскрывает, но вряд ли они хоть сколько-то существенны. Появится ли когда-либо ещё хоть какой-то iPod, пока можно лишь гадать.  

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