уход Wargaming из РФ не повлиял на ежедневную аудиторию «Мира танков» и других проектов

Уход из России и Белоруссии компании Wargaming, а также смена названий популярных видеоигр, не повлияла на аудиторию. Директор по продукту проекта Tanks Blitz Павел Степанов заявил, что на данный момент в «Мире танков», «Мире кораблей» и Tanks Blitz ежедневная аудитория составляет около 1,5 миллиона человек.





«Это почти 100% от базового показателя до переименования. Это и есть достижение, что потерь практически нет. Несмотря на все внешние события, удалось сохранить аудиторию. Общая аудитория «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz может составить более 40 млн человек», — заявил Степанов.

По его словам, после смены названий игроки выбрали, во что они хотели бы играть, и выдали разработчикам «кредит доверия», который те намерены оправдать. Также Степанов заявил, что пиковый онлайн почти не изменился. У Tanks Blitz он составляет 97%.

Отметим, что после ухода Wargaming, которая разработала World of Tanks, World of Warships и других многопользовательских военных игр, права на их местные версии получила Lesta Games. Это российско-белорусская компания, занимающаяся поддержкой «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz.