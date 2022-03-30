«Уход в тень»: американцы узнали про «морскую хитрость» РФ, которая поможет обойти санкции

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Россия нашла способ обойти ограничительные меры Запада, связанные с поставками нефти за рубеж. Об этом сообщает американский новостной портал Business Insider.

Экспорт российской нефти на Запад осуществляется не только по трубопроводам, но и морским путем. До недавнего времени немаловажную роль в этой схеме играли танкеры. Однако после начала специальной военной операции на Украине страны Европы запретили судам из РФ заходить в их морские порты, что создало определенные проблемы. Тем не менее выход из непростой ситуации был найден, и торговля энергоресурсами продолжает вестись.

Как сообщают журналисты Business Insider, российские суда избрали тактику «ухода в тень». Только на минувшей неделе они минимум 33 раза отключали свои системы слежения, тем самым скрывая свои перемещения. Сотрудники консалтинговой компании Windward, производящие оценку морских рисков, утверждают, что это вдвое больше среднего еженедельного показателя. Но это не все.

Согласно данным Windward, российские танкеры регулярно встречаются с иностранными судами, на которые не распространяется действие санкций. Как правило, продолжительность таких «свиданий» позволяет осуществлять перекачку нефти с борта на борт. Интересен и другой момент, пишет «ПолитРоссия», на прошлой неделе территориальные воды РФ посетили 22 судна, ранее не бывавшие в регионе. Судя по всему, «морская хитрость», к которой прибегла Москва, позволила ей обойти западные санкции, не поставив при этом под удар западные компании.

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