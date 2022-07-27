Уход с российского рынка обойдётся Mercedes-Benz в 1,4 миллиарда евро

Компания Mercedes-Benz рассказала о дополнительных издержках ухода с российского рынка. Приостановка деятельности обойдётся компании в 1,4 миллиарда евро. После ухода с рынка чистая прибыль Mercedes-Benz за полгода уменьшилась на 16%, до 6,6 миллиарда евро, а по итогам II квартала — на 13,6%, до 3,107 миллиарда евро.





Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель намерен продать бизнес в РФ. Компания рассматривает возможность продажи имущества «Мерседес-Бенц рус» одному из дилеров — в списке есть «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Также предполагалось, что компания может продать склад автомобилей и дилерский центр на торгах. В самой компании пока не приняли решения по этому поводу.

При этом ещё в начале марта в Mercedes-Benz заявили о приостановке производства автомобилей на своём заводе в Московской области и о прекращении импорта легковых и небольших грузовых машин в Россию.

А другой производитель, Volkswagen, готовит к продаже свой завод в Калужской области. На нём собирали Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.