Уход компании Essity из России освободит более трети рынка личной гигиены

По ее словам, под брендами Essity в зависимости от

сети и региона находятся от 27 до 37% российского рынка туалетной бумаги, носовых платочков,

бумажных полотенец и других средств гигиены. Сумишевская

предположила, что освободившуюся нишу могут занять ближайшие конкуренты — российская компания

Viero и турецкий бренд Papia. Однако их совокупная доля сейчас меньше, чем у шведов.