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    Уход компании Essity из России освободит более трети рынка личной гигиены

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Уход компании Essity из России освободит более трети рынка личной гигиены

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    pixabay.com/PD

    Шведская компания Essity, являющаяся владельцем
    марок Zewa, Libresse и Libero, заявила о решении уйти из России. Это может иметь серьезные
    последствия для рынка личной гигиены, так как производитель занимал
    третью его часть, предупредила в беседе с РИА Новости сооснователь Skolkovo NextGen
    и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

    По ее словам, под брендами Essity в зависимости от
    сети и региона находятся от 27 до 37% российского рынка туалетной бумаги, носовых платочков,
    бумажных полотенец и других средств гигиены. Сумишевская
    предположила, что освободившуюся нишу могут занять ближайшие конкуренты —  российская компания
    Viero и турецкий бренд Papia. Однако их совокупная доля сейчас меньше, чем у шведов.

    Кроме того, эксперт напомнила о крупных ретейлерах, которые продвигают товары
    собственных торговых марок. Но к качеству этой продукции еще остаются вопросы.

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