Уход компании Essity из России освободит более трети рынка личной гигиены

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Шведская компания Essity, являющаяся владельцем
марок Zewa, Libresse и Libero, заявила о решении уйти из России. Это может иметь серьезные
последствия для рынка личной гигиены, так как производитель занимал
третью его часть, предупредила в беседе с РИА Новости сооснователь Skolkovo NextGen
и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.
По ее словам, под брендами Essity в зависимости от
сети и региона находятся от 27 до 37% российского рынка туалетной бумаги, носовых платочков,
бумажных полотенец и других средств гигиены. Сумишевская
предположила, что освободившуюся нишу могут занять ближайшие конкуренты — российская компания
Viero и турецкий бренд Papia. Однако их совокупная доля сейчас меньше, чем у шведов.
Кроме того, эксперт напомнила о крупных ретейлерах, которые продвигают товары
собственных торговых марок. Но к качеству этой продукции еще остаются вопросы.