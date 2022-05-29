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Угроза попасть в «котел» заставила командование ВСУ задуматься об отступлении из Северодонецка

Угроза попасть в «котел» заставила командование ВСУ задуматься об отступлении из Северодонецка
Федеральное агентство новостей

Командование Вооруженных сил Украины рассматривает возможность оставить позиции в Северодонецке, чтобы избежать попадания в «котел». Об этом написал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, передает ФАН.

«Не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, придется отойти», — сказано в сообщении Гайдая.

Напомним, ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики контролируют переправу между городами Северодонецк и Лисичанск. По его словам, именно этот мост является ключевым объектом для ВСУ в регионе, поскольку остается единственным потенциальным маршрутом для отступления.

Поскольку мост контролируют силы Народной милиции, украинские военные полностью отрезаны и оказались в окружении, резюмировал Марочко.

Угроза попасть в «котел» заставила командование ВСУ задуматься об отступлении из Северодонецка

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

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