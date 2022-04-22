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    Уголовное дело возбуждено по факту минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Уголовное дело возбуждено по факту минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

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    https://pixabay.com/

    Сотрудники Следственного
    комитета России возбудили уголовное дело по факту минирования украинскими солдатами
    прибрежной полосы Азовского моря, сообщает ведомство.

    Под статью
    попали военнослужащие 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил
    Украины. Следователи ведут допрос участников уголовного судопроизводства,
    устанавливают других лиц, причастных к преступлению. Параллельно экстренные службы занимаются
    разминированием опасной территории.

    Напомним,
    Россия продолжает на Украине проведение спецоперации по демилитаризации страны.
    Минобороны РФ установило, что Киев готовил нападение на Донбасс.

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