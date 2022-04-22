Уголовное дело возбуждено по факту минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

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Сотрудники Следственного
комитета России возбудили уголовное дело по факту минирования украинскими солдатами
прибрежной полосы Азовского моря, сообщает ведомство.
Под статью
попали военнослужащие 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил
Украины. Следователи ведут допрос участников уголовного судопроизводства,
устанавливают других лиц, причастных к преступлению. Параллельно экстренные службы занимаются
разминированием опасной территории.
Напомним,
Россия продолжает на Украине проведение спецоперации по демилитаризации страны.
Минобороны РФ установило, что Киев готовил нападение на Донбасс.
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