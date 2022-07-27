Уголовное дело возбудили против главреда The Insider за дискредитацию ВС РФ

Главный редактор издания The Insider* (признано Минюстом СМИ-иноагентом, Генпрокуратурой — нежелательной организацией) Роман Доброхотов* (также признан Минюстом СМИ-иноагентом) попал под административную статью за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил адвокат журналиста Леонид Соловьев.
Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей. Кроме того, Мосгорсуд оставил в силе наказание в отношении издания The Insider за нарушение ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента). Руководство должно выплатить 500 тыс. рублей.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами