Уголовное дело возбудили против главреда The Insider за дискредитацию ВС РФ

Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей. Кроме того, Мосгорсуд оставил в силе наказание в отношении издания The Insider за нарушение ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента). Руководство должно выплатить 500 тыс. рублей.