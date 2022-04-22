Уголовное дело возбудили по факту смертельного пожара в здании тверского оборонного НИИ

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Военные следователи возбудили уголовное дело после пожара в
здании Центрального научно-исследовательского института Войск
воздушно-космической обороны в Твери. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на
собственный источник в правоохранительных органах
Напомним, что возгорание началось утром минувшего четверга. Общая
площадь пожара составила две с половиной тысячи квадратных метров. Из-за пожара
произошло частичное обрушение кровли. Предварительной причиной возгорания
называют аварийный режим работы электросети.
В результате погибли шесть человек, еще 27 получили травмы и
ранения различной степени тяжести. Информации о состоянии пострадавших пока не
поступало.
По данному фату было возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование.