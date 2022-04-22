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    Уголовное дело возбудили по факту смертельного пожара в здании тверского оборонного НИИ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Уголовное дело возбудили по факту смертельного пожара в здании тверского оборонного НИИ

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    Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Военные следователи возбудили уголовное дело после пожара в
    здании Центрального научно-исследовательского института Войск
    воздушно-космической обороны в Твери. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на
    собственный источник в правоохранительных органах

    Напомним, что возгорание началось утром минувшего четверга. Общая
    площадь пожара составила две с половиной тысячи квадратных метров. Из-за пожара
    произошло частичное обрушение кровли. Предварительной причиной возгорания
    называют аварийный режим работы электросети.

    В результате погибли шесть человек, еще 27 получили травмы и
    ранения различной степени тяжести. Информации о состоянии пострадавших пока не
    поступало.

    По данному фату было возбуждено уголовное дело по части 3
    статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по
    неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование.

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