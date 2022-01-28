Угольные электростанции США могут перепрофилировать в АЭС

Компании в Соединенных Штатах и Великобритании планируют запустить программу перестройки угольных электростанций в атомные. Однако ни одного модульного реактора в США еще не создали, сообщает «Евразия Daily».

Переработка угольных станций в атомные входит в инициативу Repowering Coal. Она преследует цели сокращения вредных выбросов и укрепления энергобезопасности. Согласно плану, первые образцы реакторов появятся в 2027 году, а уже через три года выбросы от ТЭС можно будет снизить вдвое.

Эффективность такой программы пока сложно оценить, потому как все проекты реакторов до сих пор остаются на бумаге. Некоторые участники называют инициативу благими намерениями, не подкрепленными в железе.

Свою цену на создание новых атомных станций ранее озвучили в Росатоме. Госкорпорация назначила стоимость проекта на уровне 183 тыс. рублей за кВт.

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