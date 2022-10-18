Уганда готова поставлять в РФ электромобили

Уганда заключила соглашение с «Камазом», которое касается строительстве завода по производству грузовых машин. Их будут экспортировать на рынок Африки. А в будущем планируется, что эта страна будет поставлять в Россию электромобили. Об этом в интервью СМИ заявил посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.



Мозес Кизиге

«Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с «Камазом» о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке», — заявил посол.

Что касается электромобилей, то производство их только началось, однако в будущем страна планирует выйти на международный рынок.

«Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — отметил Кизиге. При этом пока не сообщается ни о сроках, ни о технических характеристиках этих электромобилей. Однако посол заявил, что Уганда планирует заботиться о природе, потому и намерена выпускать электромобили.

Помимо этого, по его словам, есть и другие проекты, которые затрагивают Россию. В Уганде планируется строительство АЭС, которое приостановили из-за COVID-19. Также там планируют добывать нефть, газ и уран.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ может начать крупноузловую сборку иномарок.