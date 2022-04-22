УФНС России по Новосибирской области назвало победителей конкурса «Налоговый статус»

Как отметил Легостаев,

СМИ региона уделяют много внимания налоговым вопросам, это означает, что

жителей Новосибирской области интересует данная тема. По словам Легостаева,

именно журналисты помогают УФНС формировать финансово грамотного и социально ответственного

налогоплательщика. В этом году за лучшие публикации были награждены СМИ, давно

и успешно сотрудничающие с налоговыми органами, сообщает «ЧС-ИНФО».