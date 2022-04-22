УФНС России по Новосибирской области назвало победителей конкурса «Налоговый статус»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев подвел
итоги конкурса для журналистов и СМИ «Налоговый статус» за 2021 год.
Как отметил Легостаев,
СМИ региона уделяют много внимания налоговым вопросам, это означает, что
жителей Новосибирской области интересует данная тема. По словам Легостаева,
именно журналисты помогают УФНС формировать финансово грамотного и социально ответственного
налогоплательщика. В этом году за лучшие публикации были награждены СМИ, давно
и успешно сотрудничающие с налоговыми органами, сообщает «ЧС-ИНФО».
Среди победителей были названы пресс-центр Сибирского
регионального информационного центра ФГУП ИТАР-ТАСС, ТВ-программа
«Вести-Новосибирск», редакция газеты «ЧС» Издательского дома «Сибирское слово»,
газета «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», а также
телеканалы «ОТС» и «НСК 49».