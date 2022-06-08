Уэнсдэй Аддамс возвращается на экраны: 7 платьев, чтобы одеться в ее стиле (и один аксессуар)

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Дженна Ортега в сериале “Уэнсдэй”

В новой подборке редактора моды Нади Бесчетниковой — мрачные платья в стиле Уэнсдэй Аддамс. Подбираем наряды к будущему просмотру одной из самых ожидаемых премьер Netflix этого года — сериалу “Уэнсдэй” Тима Бертона.

В этом году на экраны решили вернуть одного из самых узнаваемых и популярных персонажей — Уэнсдэй Аддамс из знаменитой семейки Аддамс, которую в оригинальном фильме играла Кристина Риччи. На этой неделе в сети появился первый тизер и первый кадр с Дженной Ортегой в образе главной героини.

Кристина Риччи в образе Уэнсдэй Аддамс Дженна Ортега в образе Уэнсдэй Аддамс

Мрачная Уэнсдэй в своем фирменном темном платье с воротником на протяжении десятилетий была любимым образом для костюмированных вечеринок и Хэллоуина. Учитывая, какое влияние сериалы Netflix сейчас оказывают на модную индустрию (вспомним хотя бы эффект “Бриджертонов” и “Эйфории”), можно ожидать и всплеска интереса к такому стилю. Заранее собрали аналоги и вариации узнаваемого наряда.

1.Платье с отложным воротником и пуговицами Love Republic

Цена: 1 999 руб.

Базовое черное платье с белым воротником смотрится наряднее за счет декоративных пуговиц и объемных рукавов. Сам наряд универсальный и внесезонный — носить можно и с босоножками, и с ботфортами.

Love Republic

2.Платье мини с контрастными манжетами и воротником Lichi

Цена: 6 399 руб.

Возможно, принт с сердечками — это не то, что обязательно выбрала бы экранная Уэнсдэй, но ее “последовательницы” вполне могут немного поэкспериментировать и сыграть на контрасте строгой черной ткани и легкомысленного узора.

Lichi

3.Платье мини с отложным воротником Juli Too

Цена: 41 700 руб.

Цветочный принт был на оригинальных платьях героинь, но тут он почти полностью поглотил “тьму”. “Готичности” образу, впрочем, в данном случае можно придать за счет макияжа — например, темной помады и лака для ногтей.



Juli Too

4.Черное платье в полоску с белым воротником Antiga

Цена: 3 200 руб.

Еще одно лаконичное платье придется по вкусу тем, кто предпочитает закрытые модели без декольте — такую носила и Уэнсдэй.

Antiga

5.Платье-свитшот Zarina

Цена: 1 699 руб.

Если представить, что Уэнсдэй из поколения зумеров и живет в мире хайпа и бума стритвира, то она вполне могла бы носить такое платье-свитшот. Неплохой вариант для базового городского наряда, к которому отлично подойдут любимые кроссовки или кеды. Для близости к оригинальному образу носить его можно с белой рубашкой или накладным воротничком.

Zarina

6.Джинсовое платье Roma Uvarov Design

Цена: 8 825 руб.

Следующий вариант подойдет тем модницам, кто хочет не просто копировать, а подходить к образу творчески и немного додумывать и фантазировать. Воротничок, пуговицы и мрачная гамма от оригинального наряда и тут на месте, но за счет джинсовой ткани образ смотрится все-таки обновленным.

Roma Uvarov Design

7.Платье с пайетками WOS

Цена: 78 100 руб.

Если бы Уэнсдэй отправилась на вечеринку, мы вполне могли бы представить ее в этом платье с разрезами по бокам. Миниатюрный воротник и пуговицы имеются, ну а вместо принта — блеск пайеток.

WOS

8.Кружевной воротник “Снежинка”

Цена: 6 100 руб.

Маленькое черное платье наверняка найдется в гардеробе каждой женщины, так что создать нужный образ можно и лишь за счет добавления аксессуара — белого воротника. Накладные воротники некоторое время назад снова вернулись в моду, так что найти подходящий вариант не составит труда.

Но если хочется все-таки не точную копию, а вариацию на тему, то присмотреться стоит к кружевным воротникам, например, работам знаменитых вологодских мастериц. Ремесленные техники сейчас снова в тренде, ну а внимание к традиционному русскому искусству — чем не вариант достойного импортозамещения.

“Снежинка”