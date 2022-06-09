Уехавший в Израиль Галкин шуткой ответил на возможное возвращение в Россию

Телеведущий и юморист Максим Галкин, проживающий в Израиле больше трех месяцев, прокомментировал возможное возвращение в Россию. Он сделал заявление во время одного из концертов.
Артист, в отличие от супруги Аллы Пугачевой, отмалчивался о своем приезде на родину. Примадонна заверила поклонников, что вернется в страну к осени, поскольку детям нужно идти в школу. Спустя месяцы комик решил ответить, планирует ли он приехать в Россию.
«Меня спрашивают, собираюсь ли я в Россию. Я говорю: “Ну, вообще-то, есть такая примета, если бросил монетку, обязательно вернешься”. А я там пару миллионов бросил», — пошутил Галкин в ходе выступления.
Юморист вместе с супругой уехали в Израиль вскоре после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Галкин осудил родную страну, из-за чего подвергся критике в России. Примадонна, в свою очередь, хранит молчание и не комментирует события в мире. Журналистка Алена Жигалова даже окрестила певицу «женой декабриста».