Уехавший в Израиль Галкин шуткой ответил на возможное возвращение в Россию

Юморист вместе с супругой уехали в Израиль вскоре после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Галкин осудил родную страну, из-за чего подвергся критике в России. Примадонна, в свою очередь, хранит молчание и не комментирует события в мире. Журналистка Алена Жигалова даже окрестила певицу «женой декабриста».