Уехавший в Израиль Галкин продолжает содержать персонал своего замка в деревне Грязь

Юморист Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми перебрался в Израиль вскоре после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Попутно артист раскритиковал Россию и продолжал это делать на своих заграничных концертах.
Однако Галкин не стал рвать все связи с Россией: журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что юморист продолжает платить зарплату всем, кто работает в его замке в деревне Грязь. Весь обслуживающий персонал, а это охрана, садовники и горничные продолжают получать деньги.
Галкин так же сохранил свою квартиру в Новых Черемушках, которая досталась ему от родителей еще в 2000-х годах. С другим ценным имуществом Галкину пришлось расстаться: он распродал весь свой обширный автопарк, который состоял сплошь из дорогих машин престижных марок. Как вспоминал о юмористе певец Аркадий Укупник, Галкин обожал свои автомобили.