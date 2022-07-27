Уехавший в Израиль Галкин продолжает содержать персонал своего замка в деревне Грязь

Галкин так же сохранил свою квартиру в Новых Черемушках, которая досталась ему от родителей еще в 2000-х годах. С другим ценным имуществом Галкину пришлось расстаться: он распродал весь свой обширный автопарк, который состоял сплошь из дорогих машин престижных марок. Как вспоминал о юмористе певец Аркадий Укупник, Галкин обожал свои автомобили.