Уехавший в Израиль Галкин оправдался за шутки о России на концерте

Юморист Максим Галкин оправдался за свои шутки о родной стране в концертной программе, с которой он ездит по Израилю.
Артист убежден, что он не поливает грязью Россию в своих номерах, которые показывает публике в Израиле. Комика, видимо, задела критика в родных краях, отчего он стал уверять, что за все 28 лет творческой деятельности ни разу не оскорблял «свою родную любимую Россию».
«Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею право на это как сатирик и буду это делать, как делал и раньше. Мои выступления не отличаются от тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы», — заявил комик на видео, размещенном в его Telegram-канале.
По его словам, он всегда будет с народом. Также комик пообещал и дальше высмеивать тех, кто «стоит на пути развития моей любимой России».
Галкин вскоре после начала спецоперации уехал в Израиль и осудил родную страну. Он, находясь уже на чужбине, жестко высказывается о России, из-за чего подвергается критике в стране. Многие артисты в отличие от комика поддерживают позицию Москвы.