Уехавший в Израиль Галкин оправдался за шутки о России на концерте

«Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею право на это как сатирик и буду это делать, как делал и раньше. Мои выступления не отличаются от тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы», — заявил комик на видео, размещенном в его Telegram-канале.