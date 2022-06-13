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Уехавший из России Михаил Шац ответил на вопрос, вернется ли на Родину

Уехавший из России Михаил Шац ответил на вопрос, вернется ли на Родину
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Известный российский телеведущий и юморист Михаил Шац откровенно рассказал о том, что чувствует и планирует ли вернуться в Россию. Артист ответил на главные вопросы в ходе программы «Настоящее время».

Как отметил Шац, сейчас достаточно сложно делать прогнозы, он в целом тяжело воспринимает происходящее «тяжело».

«Я вообще все сейчас допускаю. Реально. Тяжело жить с этой мыслью. Тяжело и трудно это принять. Но что поделать. Такова жизнь. Ну, правда. Я не могу прогнозировать, что произойдет дальше. Но пока так», — пояснил он.

В настоящее время Михаил Шац находится в Израиле.

шац
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