Уехавший из России Михаил Шац ответил на вопрос, вернется ли на Родину

Известный российский телеведущий и юморист Михаил Шац откровенно рассказал о том, что чувствует и планирует ли вернуться в Россию. Артист ответил на главные вопросы в ходе программы «Настоящее время».
Как отметил Шац, сейчас достаточно сложно делать прогнозы, он в целом тяжело воспринимает происходящее «тяжело».
«Я вообще все сейчас допускаю. Реально. Тяжело жить с этой мыслью. Тяжело и трудно это принять. Но что поделать. Такова жизнь. Ну, правда. Я не могу прогнозировать, что произойдет дальше. Но пока так», — пояснил он.
В настоящее время Михаил Шац находится в Израиле.