Уехавший из России Михаил Шац ответил на вопрос, вернется ли на Родину

«Я вообще все сейчас допускаю. Реально. Тяжело жить с этой мыслью. Тяжело и трудно это принять. Но что поделать. Такова жизнь. Ну, правда. Я не могу прогнозировать, что произойдет дальше. Но пока так», — пояснил он.