Уехавший из России Макаревич голосовал за Медведева на президентских выборах 2008 года

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич активно критикует Россию в своих песнях. Однако были моменты, когда он симпатизировал властям страны.
Так, Макаревич поддерживает приятельские отношения с Михаилом Горбачевым. Также он общался с Борисом Ельциным. А на президентских выборах в 2008 году музыкант отдал свой голос за действующего замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
«Я действительно хотел, чтобы он был президентом, и он победил. И мы абсолютно с чистым сердцем вышли и сыграли в его поддержку. Мне совершенно не стыдно за эту историю», — прокомментировал Макаревич.
Сейчас лидер «Машины времени» продолжает критиковать власть. И из-за своей категоричной позиции он уехал в Израиль с женой и маленьким сыном.