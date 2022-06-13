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Уехавший из России Макаревич голосовал за Медведева на президентских выборах 2008 года

Уехавший из России Макаревич голосовал за Медведева на президентских выборах 2008 года

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич активно критикует Россию в своих песнях. Однако были моменты, когда он симпатизировал властям страны.

Так, Макаревич поддерживает приятельские отношения с Михаилом Горбачевым. Также он общался с Борисом Ельциным. А на президентских выборах в 2008 году музыкант отдал свой голос за действующего замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Я действительно хотел, чтобы он был президентом, и он победил. И мы абсолютно с чистым сердцем вышли и сыграли в его поддержку. Мне совершенно не стыдно за эту историю», — прокомментировал Макаревич.

Сейчас лидер «Машины времени» продолжает критиковать власть. И из-за своей категоричной позиции он уехал в Израиль с женой и маленьким сыном.

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