Уехавший из России Галкин жестко прошелся по Михалкову во время концерта

«С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий “Бесогон” конечно. Хотя конечно он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый “пургонос”. Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова “большой мохнатый шмель”», — заявил Галкин со сцены.