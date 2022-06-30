Уехавший из России Галкин жестко прошелся по Михалкову во время концерта

Шоумен Максим Галкин уже несколько месяцев живет в Израиле и дает там концерты. Во время очередного выступления он подверг критике режиссера Никиту Михалкова.
Галкин сбежал из России вместе с певицей Аллой Пугачевой и детьми. Шоумен неоднократно критиковал и негативно высказывался о спецоперации и тех, кто ее поддерживает. На этот раз он высмеял Михалкова.
«С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий “Бесогон” конечно. Хотя конечно он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый “пургонос”. Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова “большой мохнатый шмель”», — заявил Галкин со сцены.
Еще одной темой для обсуждения на концерте послужило восстановление производства «Москвича». По мнению Галкина, это стало «самой большой диверсией» на заводе Renault.