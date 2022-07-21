Уехавший из России актер Анатолий Белый может получить израильское гражданство

«Если Белый представляет интерес, он вполне может получить паспорт в ускоренном темпе. В этом случае я бы ему рекомендовал отказаться от российского гражданства. Так будет честнее и порядочнее», — отметил адвокат Янис Юшка в интервью для портала BLITZ+.