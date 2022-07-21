Уехавший из России актер Анатолий Белый может получить израильское гражданство

Актер Анатолий Белый, осудивший специальную операцию России на Украине, может получить гражданство Израиля. Как оказалось, у артиста есть израильские корни.
Известно, что сейчас Израиль охотно раздает паспорта гражданам России. Однако в случае артиста, ему необходимо отказаться от российского гражданства.
«Если Белый представляет интерес, он вполне может получить паспорт в ускоренном темпе. В этом случае я бы ему рекомендовал отказаться от российского гражданства. Так будет честнее и порядочнее», — отметил адвокат Янис Юшка в интервью для портала BLITZ+.
Представители российского шоу-бизнеса массово покидают родину. Это связано со спецоперацией России на Украине.