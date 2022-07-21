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Уехавший из России актер Анатолий Белый может получить израильское гражданство

Уехавший из России актер Анатолий Белый может получить израильское гражданство
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер Анатолий Белый, осудивший специальную операцию России на Украине, может получить гражданство Израиля. Как оказалось, у артиста есть израильские корни. 

Известно, что сейчас Израиль охотно раздает паспорта гражданам России. Однако в случае артиста, ему необходимо отказаться от российского гражданства.

«Если Белый представляет интерес, он вполне может получить паспорт в ускоренном темпе. В этом случае я бы ему рекомендовал отказаться от российского гражданства. Так будет честнее и порядочнее», — отметил адвокат Янис Юшка в интервью для портала BLITZ+.  

Представители российского шоу-бизнеса массово покидают родину. Это связано со спецоперацией России на Украине.

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