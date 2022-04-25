Уехавший в Израиль Макаревич оскорбил российских журналистов

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Перебравшийся в Израиль музыкант Андрей Макаревич в своем Telegram-канале негативно
высказался о российских журналистах. Исполнителю не понравились новости о «платной
медицине в Израиле».
«Крайне забавно. После поста про платную медицину два десятка пылесосов синхронно написали: «Макаревич недоволен израильской медициной!» Вы где увидели слово «Израиль», орлы? А еще на ******* обижаются», — написал Макаревич.
Макаревич переехал в Израиль и регулярно негативно высказывается
о россиянах. Он активно защищал тех звезд шоу-бизнеса, которые покинули РФ.
предателями он их, как и себя, не считает.
загрузка...