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    Уехавший в Израиль Макаревич оскорбил российских журналистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Уехавший в Израиль Макаревич оскорбил российских журналистов

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    Анатолий Ломохов/Global Look Press

    Перебравшийся в Израиль музыкант Андрей Макаревич в своем Telegram-канале негативно
    высказался о российских журналистах. Исполнителю не понравились новости о «платной
    медицине в Израиле».

    «Крайне забавно. После поста про платную медицину два десятка пылесосов синхронно написали: «Макаревич недоволен израильской медициной!» Вы где увидели слово «Израиль», орлы? А еще на ******* обижаются», — написал Макаревич.

    Макаревич переехал в Израиль и регулярно негативно высказывается
    о россиянах. Он активно защищал тех звезд шоу-бизнеса, которые покинули РФ.
    предателями он их, как и себя, не считает.

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