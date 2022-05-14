Уехавший с Украины зять Юлии Тимошенко веселится в ночных клубах Парижа

Ранее Юлия Тимошенко выложила свое фото с автоматом в руках. Она также призвала страны Запада обнулить государственный долг Украины. При этом цены на топливо в США установили новый рекорд, достигнув 4,45 доллара за галлон, передает телеканал «360». Многие эксперты связывают это с введением антироссийских санкций в связи со спецоперацией.