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    Уехавший с Украины зять Юлии Тимошенко веселится в ночных клубах Парижа

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Уехавший с Украины зять Юлии Тимошенко веселится в ночных клубах Парижа

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    globallookpress.com/Alexander Kosarev/Russian Look

    Зять украинского политика Юлии Тимошенко бизнесмен Артур Чечеткин был снят на видео в одном из ночных клубов Парижа. Как и при каких обстоятельствах мужчина покинул территорию Украины, где объявлена мобилизация, не уточняется.

    Один из украинских беженцев в Париже вызвал много вопросов у жителей этого государства. Пользователи Сети опубликовали видео, где сорокалетний бизнесмен Чечеткин, который приходится зятем Тимошенко, развлекается в ночном клубе прямо рядом с Нотр-Дамм де Пари. 

    Ранее Юлия Тимошенко выложила свое фото с автоматом в руках. Она также призвала страны Запада обнулить государственный долг Украины. При этом цены на топливо в США установили новый рекорд, достигнув 4,45 доллара за галлон, передает телеканал «360». Многие эксперты связывают это с введением антироссийских санкций в связи со спецоперацией.

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