...
    В тренде

    Уехавшие звезды без пенсий и золотые победы российских чемпионов: главные новости регионов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Уехавшие звезды без пенсий и золотые победы российских чемпионов: главные новости регионов

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    prt scr youtube.com/ОМ Олега Меньшикова

    «Народные Новости» собрали дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий России.

    Ростовская область

    Центр Ростова-на-Дону днем 22 мая перекроют для организации полумарафона, пишет rostovgazeta.ru. В связи с проведением спортивного мероприятия местные жители не смогут пройти по Театральной площади.

    Республика Татарстан

    В поселке городского типа Богатые Сабы Сабинского района республики возведут школу на 500 мест. Как пишет inkazan.ru, на строительство учебного заведения выделено 80,6 млн рублей, оно завершится к концу осени.

    Волгоградская область

    Памятник донским казакам ремонтируют в Волгоградской области. Как пишет издание novostivolgograda.ru, реставрация пятиметрового монумента «Защитникам Отечества Донским казакам» производится за счет районного бюджета и финансовой поддержки банка.

    Федеральное агентство новостей
    Федеральное агентство новостей

    Нижегородская область

    Исследование показало, что средняя зарплата нижегородцев достигнет 100 тысяч рублей только к 2038 году. Как сообщает newsnn.ru, за последние пять лет средняя заработная плата в регионе выросла на 7,8%, а в целом по России – на 9%. Сейчас средний заработок в Нижегородской области составляет около 41,4 тысяч рублей.

    Свердловская область

    Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали две золотых медали и одну бронзовую на первенстве России среди молодежи, пишет tagilcity.ru. Так, 22-летний Дмитрий Лабасов показал лучшее время в соревнованиях на байдарке, а Александр Харламцев стал третьим в гонке на каноэ.

    Оренбургская область

    В Оренбурге к концу сентября завершится реконструкция станции «Комсомольская» детской железной дороги, пишет 56orb.ru. Как сообщается, в настоящий момент на станции полностью выложены стены, готовы все инженерные коммуникации.

    pixabay.com
    pixabay.com

    Тюменская область

    Власти Тюмени заявили, что в Гилевской роще в ближайшее время появятся торговые площадки. Как пишет nashgorod.ru, эти нововведения сделают парк более удобным и привлекательным для посетителей.

    Омская область

    В Омске одобрили проект обновления дублера улицы Лукашевича, пишет gorod55.ru. В мэрии города рассказали, что компания, которая займется ремонтом, должна будет не только обновить дорогу, но обустроить ливневую канализацию и освещение вдоль проезжей части.

    Карелия

    На этой недели из Республики Карелия в Донбасс отправили новую партию гуманитарной помощи. Как пишет karelinform.ru, для жителей Луганской и Донецкой народных республик две грузовые машины повезли продукты, бытовую химию, а также средства гигиены.

     Prt Scr youtube.com/ НТССевастополь
    Prt Scr youtube.com/ НТССевастополь

    Приморский край

    Объемы двусторонней торговли России и Китая за первые четыре месяца 2022 года резко пошли вверх, пишет vostokmedia.com. Как заявил глава Центра политического анализа Павел Данилин, годовой оборот двух стран может достичь показателя в 200 млрд долларов.

    Хабаровский край

    В заповедниках Хабаровского края открываются экологические тропы. Как пишет transsibinfo.com, пройтись самостоятельно или в сопровождении гида можно по тропам в Большехехцирском и Комсомольском заповедниках, Анюйском национальном парке, а также несколько троп доступны в Советско-Гаванском районе. Цена варьируется от 30 до 320 рублей.

    Новосибирск

    Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году, пишет atas.info. Как заявил глава города, ремонтные работы начнутся сразу после того, как пройдет конкурс.

    Санкт-Петербург

    Никас Сафронов предложил лишить представителей шоу-бизнеса пенсий. По его мнению, именитые артисты могут прожить и без этих денег, пишет newia.ru. К примеру, это касается Аллы Пугачевой и Лолиты.

    Челябинская область

    В Челябинске 15 мая перекроют дороги. Причиной станет планирующийся верующими пасхальный крестный ход. Как сообщает kursdela.biz, в этот день будет временно закрыто движение для транспорта на Свердловском проспекте от улицы Работниц до проспекта Ленина.

    wikipedia.org / Игорь Двуреков / CC BY-SA 3.0
    wikipedia.org / Игорь Двуреков / CC BY-SA 3.0

    Хакасия

    Спасатели МЧС Хакасии на вертолете эвакуировали травмированную туристку с хребта Борус. Как пишет newkhakassia.online, оказав первую помощь, женщину на специальных носилках подняли в вертолет на лебедке. Пострадавшую 1962 года рождения доставили в Абакан, где на помощь ей пришли врачи.

    ХМАО

    В ХМАО зарегистрировали первый лесной пожар площадью 10 га. Как сообщает muksun.fm, огонь быстро был потушен. Всего с начала пожароопасного сезона, который в этом году был установлен с 22 апреля, в Югре зафиксировано и потушено 8 ландшафтных пожаров на площади 257 гектаров и один лесной пожар на площади 10 гектаров.

    Белгородская область

    Власти Белгородской области организуют летний досуг для детей 6-14 лет. Как сообщает bel.ru, на эти цели Президентский фонд культурных инициатив выделил 158 тысяч рублей. Для детей будут проводиться культурно-досуговые мероприятия, которые направлены на адаптацию и социализацию, а также развитие творческих способностей.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.