Уехавшие звезды без пенсий и золотые победы российских чемпионов: главные новости регионов

Исследование показало, что средняя зарплата нижегородцев достигнет 100 тысяч рублей только к 2038 году. Как сообщает newsnn.ru, за последние пять лет средняя заработная плата в регионе выросла на 7,8%, а в целом по России – на 9%. Сейчас средний заработок в Нижегородской области составляет около 41,4 тысяч рублей.