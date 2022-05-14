Уехавшие звезды без пенсий и золотые победы российских чемпионов: главные новости регионов

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«Народные Новости» собрали дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий России.
Ростовская область
Центр Ростова-на-Дону днем 22 мая перекроют для организации полумарафона, пишет rostovgazeta.ru. В связи с проведением спортивного мероприятия местные жители не смогут пройти по Театральной площади.
Республика Татарстан
В поселке городского типа Богатые Сабы Сабинского района республики возведут школу на 500 мест. Как пишет inkazan.ru, на строительство учебного заведения выделено 80,6 млн рублей, оно завершится к концу осени.
Волгоградская область
Памятник донским казакам ремонтируют в Волгоградской области. Как пишет издание novostivolgograda.ru, реставрация пятиметрового монумента «Защитникам Отечества Донским казакам» производится за счет районного бюджета и финансовой поддержки банка.
Нижегородская область
Исследование показало, что средняя зарплата нижегородцев достигнет 100 тысяч рублей только к 2038 году. Как сообщает newsnn.ru, за последние пять лет средняя заработная плата в регионе выросла на 7,8%, а в целом по России – на 9%. Сейчас средний заработок в Нижегородской области составляет около 41,4 тысяч рублей.
Свердловская область
Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали две золотых медали и одну бронзовую на первенстве России среди молодежи, пишет tagilcity.ru. Так, 22-летний Дмитрий Лабасов показал лучшее время в соревнованиях на байдарке, а Александр Харламцев стал третьим в гонке на каноэ.
Оренбургская область
В Оренбурге к концу сентября завершится реконструкция станции «Комсомольская» детской железной дороги, пишет 56orb.ru. Как сообщается, в настоящий момент на станции полностью выложены стены, готовы все инженерные коммуникации.
Тюменская область
Власти Тюмени заявили, что в Гилевской роще в ближайшее время появятся торговые площадки. Как пишет nashgorod.ru, эти нововведения сделают парк более удобным и привлекательным для посетителей.
Омская область
В Омске одобрили проект обновления дублера улицы Лукашевича, пишет gorod55.ru. В мэрии города рассказали, что компания, которая займется ремонтом, должна будет не только обновить дорогу, но обустроить ливневую канализацию и освещение вдоль проезжей части.
Карелия
На этой недели из Республики Карелия в Донбасс отправили новую партию гуманитарной помощи. Как пишет karelinform.ru, для жителей Луганской и Донецкой народных республик две грузовые машины повезли продукты, бытовую химию, а также средства гигиены.
Приморский край
Объемы двусторонней торговли России и Китая за первые четыре месяца 2022 года резко пошли вверх, пишет vostokmedia.com. Как заявил глава Центра политического анализа Павел Данилин, годовой оборот двух стран может достичь показателя в 200 млрд долларов.
Хабаровский край
В заповедниках Хабаровского края открываются экологические тропы. Как пишет transsibinfo.com, пройтись самостоятельно или в сопровождении гида можно по тропам в Большехехцирском и Комсомольском заповедниках, Анюйском национальном парке, а также несколько троп доступны в Советско-Гаванском районе. Цена варьируется от 30 до 320 рублей.
Новосибирск
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году, пишет atas.info. Как заявил глава города, ремонтные работы начнутся сразу после того, как пройдет конкурс.
Санкт-Петербург
Никас Сафронов предложил лишить представителей шоу-бизнеса пенсий. По его мнению, именитые артисты могут прожить и без этих денег, пишет newia.ru. К примеру, это касается Аллы Пугачевой и Лолиты.
Челябинская область
В Челябинске 15 мая перекроют дороги. Причиной станет планирующийся верующими пасхальный крестный ход. Как сообщает kursdela.biz, в этот день будет временно закрыто движение для транспорта на Свердловском проспекте от улицы Работниц до проспекта Ленина.
Хакасия
Спасатели МЧС Хакасии на вертолете эвакуировали травмированную туристку с хребта Борус. Как пишет newkhakassia.online, оказав первую помощь, женщину на специальных носилках подняли в вертолет на лебедке. Пострадавшую 1962 года рождения доставили в Абакан, где на помощь ей пришли врачи.
ХМАО
В ХМАО зарегистрировали первый лесной пожар площадью 10 га. Как сообщает muksun.fm, огонь быстро был потушен. Всего с начала пожароопасного сезона, который в этом году был установлен с 22 апреля, в Югре зафиксировано и потушено 8 ландшафтных пожаров на площади 257 гектаров и один лесной пожар на площади 10 гектаров.
Белгородская область
Власти Белгородской области организуют летний досуг для детей 6-14 лет. Как сообщает bel.ru, на эти цели Президентский фонд культурных инициатив выделил 158 тысяч рублей. Для детей будут проводиться культурно-досуговые мероприятия, которые направлены на адаптацию и социализацию, а также развитие творческих способностей.