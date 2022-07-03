Уехавшие в Латвию Пугачева и Галкин поселились на вилле банкира Красовицкого

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин недавно покинули Израиль. Выяснислось, сколько артисты платят за аренду виллы в Латвии.
Ранее Примадонна была замечена вместе с детьми во время прогулки по пляжу Юрмалы. Позже кадры с того же пляжа опубликовал Галкин.
Выяснилось, что артисты по традиции остановились на своей любимой вилле «Марта» — они всегда выбирают ее во время поездок в Прибалтику. Это двухэтажный особняк площадью 2,4 тысячи квадратных метров с восемью комнатами. Он находится на второй береговой линии. В распоряжении супругов — собственный спа-комплекс, большой кинозал и теннисный корт.
За аренду виллы звездная чета платит 100 тысяч евро в месяц (около 6 миллионов рублей). Владельцем данного объекта недвижимости является бывший акционер банка Parex Виктор Красовицкий, сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».
Максим Галкин и Алла Пугачева почти четыре месяца прожили в Израиле. Пара уехала из России после начала спецоперации на Украине.