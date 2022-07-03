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Уехавшие в Латвию Пугачева и Галкин поселились на вилле банкира Красовицкого

Уехавшие в Латвию Пугачева и Галкин поселились на вилле банкира Красовицкого
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин недавно покинули Израиль. Выяснислось, сколько артисты платят за аренду виллы в Латвии. 

Ранее Примадонна была замечена вместе с детьми во время прогулки по пляжу Юрмалы. Позже кадры с того же пляжа опубликовал Галкин. 

Выяснилось, что артисты по традиции остановились на своей любимой вилле «Марта» — они всегда выбирают ее во время поездок в Прибалтику. Это двухэтажный особняк площадью 2,4 тысячи квадратных метров с восемью комнатами. Он находится на второй береговой линии. В распоряжении супругов — собственный спа-комплекс, большой кинозал и теннисный корт.

За аренду виллы звездная чета платит 100 тысяч евро в месяц (около 6 миллионов рублей). Владельцем данного объекта недвижимости является бывший акционер банка Parex Виктор Красовицкий, сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Максим Галкин и Алла Пугачева почти четыре месяца прожили в Израиле. Пара уехала из России после начала спецоперации на Украине.

галкин Пугачева юрмала
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