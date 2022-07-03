Уехавшие в Латвию Пугачева и Галкин поселились на вилле банкира Красовицкого

Выяснилось, что артисты по традиции остановились на своей любимой вилле «Марта» — они всегда выбирают ее во время поездок в Прибалтику. Это двухэтажный особняк площадью 2,4 тысячи квадратных метров с восемью комнатами. Он находится на второй береговой линии. В распоряжении супругов — собственный спа-комплекс, большой кинозал и теннисный корт.