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Уехавшие на Украину жители Херсонщины начали возвращаться в регион

Уехавшие на Украину жители Херсонщины начали возвращаться в регион
wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

Жители Херсонской области, которые уехали на Украину, начали возвращаться в регион, сообщила заместитель главы областной администрации Екатерина Губарева.

В большинстве случаев область покинули граждане, поддавшиеся фейкам украинской пропаганды о якобы контрнаступлении ВСУ и «злых русских». Однако граждане Херсонщины разочаровались в украинском рынке труда, так как «средняя зарплата сравнима с Африкой», пишет РИА Новости.

Губарева отметила, что у беженцев есть две альтернативы — остаться в области и получить гражданство РФ, соцвыплаты и пенсии, или уехать на Украину, где наживаются на переселенцах. Пока Киев отправляет людей на фронт в качестве пушечного мяса, Херсонская область открывает для граждан колоссальные возможности и перспективы.

Американский CNN ранее показал, как украинцы массово уезжают на освобожденные Россией территории, в том числе в Херсон, передает телеканал «360». Заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон больше не относится к юрисдикции Украины, сообщает «Царьград».

беженцы Украина херсонская область
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RusNewsToday24
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