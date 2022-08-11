Жители Херсонской области, которые уехали на Украину, начали возвращаться в регион, сообщила заместитель главы областной администрации Екатерина Губарева.
В большинстве случаев область покинули граждане, поддавшиеся фейкам украинской пропаганды о якобы контрнаступлении ВСУ и «злых русских». Однако граждане Херсонщины разочаровались в украинском рынке труда, так как «средняя зарплата сравнима с Африкой», пишет РИА Новости.
Губарева отметила, что у беженцев есть две альтернативы — остаться в области и получить гражданство РФ, соцвыплаты и пенсии, или уехать на Украину, где наживаются на переселенцах. Пока Киев отправляет людей на фронт в качестве пушечного мяса, Херсонская область открывает для граждан колоссальные возможности и перспективы.
Американский CNN ранее показал, как украинцы массово уезжают на освобожденные Россией территории, в том числе в Херсон, передает телеканал «360». Заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон больше не относится к юрисдикции Украины, сообщает «Царьград».