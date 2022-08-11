Уехавшие на Украину жители Херсонщины начали возвращаться в регион

Губарева отметила, что у беженцев есть две альтернативы — остаться в области и получить гражданство РФ, соцвыплаты и пенсии, или уехать на Украину, где наживаются на переселенцах. Пока Киев отправляет людей на фронт в качестве пушечного мяса, Херсонская область открывает для граждан колоссальные возможности и перспективы.