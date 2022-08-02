Уехавшая в Майами Наташа Королева показала «ребрышки» в майке с глубоким декольте

Певица Наташа Королева отправилась в США, чтобы навестить своих родных. В одном из последних постов в социальных сетях, исполнительница показала, как ее встретила родная мать, передает Teleprogramma.pro.
Мамам Наташи Королевой Людмила Ивановна давно просиживает в США, а именно — в Майами. Именно туда отправилась супруга Тарзана, когда прибыла за океан. Для похода на ужин к маме Наталья выбрала легкую розовую майку с глубоким декольте.
На кадрах, опубликованных певицей, видно, что она не только выбрала весьма свободный наряд, но и решила не краситься. На видео слышно, как дочь спрашивает у мамы, каким будет сегодняшнее меню.
«В гостях у мамы! Чем меня маман будет кормить — откармливать. Так, мама, что там у тебя сегодня в ассортименте?» — говорит певица.
В ответ Людмила Ивановна перечисляет: ребрышки с авокадо, гречка, креветка, салатик. Ролик заканчивается кадрами, где Королева позирует на фоне тех самых ребрышек.
Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» заверила поклонников, что точно вернется в Россию.