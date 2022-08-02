Уехавшая в Майами Наташа Королева показала «ребрышки» в майке с глубоким декольте

Мамам Наташи Королевой Людмила Ивановна давно просиживает в США, а именно — в Майами. Именно туда отправилась супруга Тарзана, когда прибыла за океан. Для похода на ужин к маме Наталья выбрала легкую розовую майку с глубоким декольте.