Уехавшая в Испанию Лазерва пожаловалась на сложности адаптации детей

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева переехала в Испанию вместе с дочерьми Софьей и Антониной. По словам знаменитости, адаптация к новым условиям далась детям непросто.
Для самой Лазаревой этот переезд далеко не первый. В свое время знаменитость перебралась в Москву из Новосибирска. До этого она уже жила в Испании на протяжении четырех лет. Однако ее наследницам смена места жительства далась не так просто.
«Дети очень переживают. Особенно переживаешь, когда это не по твоей воле, здесь даже взрослые люди ломаются», — поделилась артистка в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».
Особенно сильно волнуется Софья. Дочь актрисы хотела пойти по стопам матери и построить карьеру в России. За границей ей будет сложнее пробиться на эстраду.