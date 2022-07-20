Уехавшая из Россия Татьяна Лазарева высказалась о поведении Александра Маслякова

«Мы с ним и ругались, и мирились. Прожили вместе плотную жизнь в команде. Он же империалист, придумал империю, которая росла, а потом стала рваться, лопаться и лопнула в итоге. Ну, вот и что?! Такая негибкость с его стороны. Не слежу, что сейчас с Клубом веселых и находчивых», – заявила Лазарева.