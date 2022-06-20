Удар ВСУ по установкам «Черноморнефтегаза» в Черном море: что известно об украинской атаке

Платформы, по которым нанесли удар ВСУ, находятся близ Одессы к северу от Крыма. Известно о трех ударах по объектам, на которых в момент атаки находилось 109 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что спасены как минимум пять человек, трое из них ранены, Министерство обороны РФ проводит спасательную операцию с привлечением патрульный судов и авиации.