Удар ВСУ по установкам «Черноморнефтегаза» в Черном море: что известно об украинской атаке

Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня в 8:37 по московскому времени. Пострадали около 20 человек, судьба семерых пока не известна. Ведутся спасательные работы.
Платформы, по которым нанесли удар ВСУ, находятся близ Одессы к северу от Крыма. Известно о трех ударах по объектам, на которых в момент атаки находилось 109 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что спасены как минимум пять человек, трое из них ранены, Министерство обороны РФ проводит спасательную операцию с привлечением патрульный судов и авиации.
Врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский сообщил, что трое раненных работника платформы были привезены в Черноморскую районную центральную больницу: пострадавшие в основном с «ожогами и различными травмами», состояние оценивается как «средняя степень тяжести».
Сотрудники РИА Новости выяснили, что за неделю до нанесения ударов американские коммерческие спутники вели фотосъемку акватории Черного моря, где находятся буровые платформы «Черноморнефтегаза». Фотосъемка велась 11, 13 и 14 июня.
На атаку ВСУ отреагировал крымский депутат Михаил Шеремет, заявив, что украинская атака «развязала руки» ВС РФ, и отметил, что в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.
Крымский сенатор Ольга Ковитиди в комментарии журналистам заявила, что в случае катастрофы на атакованном объекте могла пострадать Одесса. По ее словам, добыча на пострадавшем месторождении приостановлена, а после атаки принято решение усилить охрану важных объектов в Крыму.
Чуть позднее Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что эвакуированы 94 человека, 15 остаются на объекте для охраны действующих буровых платформ. Он подтвердил, что три человека оказались ранены и семь пропали без вести, гарантировав продолжение поисковых спасательных работ.