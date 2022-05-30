Удар ВС РФ не позволил властям Одессы восстановить движение по мосту через Днестровский лиман

Российские войска в ходе спецоперации нанесли очередной удар высокоточными ракетами по железнодорожному мосту возле населенного пункта Затока в Одесской области.
Отмечается, что местные власти несколько раз пытались восстановить стратегически важный мост, однако ВС РФ срывали эти планы. Дело в том, что благодаря ему осуществлялись поставки топлива и вооружения для украинской армии.
По имеющейся информации, мост через Днестровский лиман регулярно подвергается ударам, но ремонтные бригады не оставляют попыток привести его в порядок. Подчеркивается, что первые попадания ракет по нему были зафиксированы 26 и 27 апреля текущего года.