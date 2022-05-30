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Удар ВС РФ не позволил властям Одессы восстановить движение по мосту через Днестровский лиман

Удар ВС РФ не позволил властям Одессы восстановить движение по мосту через Днестровский лиман
Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

Российские войска в ходе спецоперации нанесли очередной удар высокоточными ракетами по железнодорожному мосту возле населенного пункта Затока в Одесской области.

Отмечается, что местные власти несколько раз пытались восстановить стратегически важный мост, однако ВС РФ срывали эти планы. Дело в том, что благодаря ему осуществлялись поставки топлива и вооружения для украинской армии.

По имеющейся информации, мост через Днестровский лиман регулярно подвергается ударам, но ремонтные бригады не оставляют попыток привести его в порядок. Подчеркивается, что первые попадания ракет по нему были зафиксированы 26 и 27 апреля текущего года.

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