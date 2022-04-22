«Удар по зубам»: контрсанкции Москвы оказались болезненным потрясением для Токио

«Отношения между Россией и Японией в торгово-экономической сфере очень скромные. Накопленные японские инвестиции в России составляют примерно 1,5 млрд долларов, мизер для таких крупных стран. Рекорд по объему был поставлен в 2014 году. Потом пошло на спад, в связи с пандемией еще больше упал», — отметил специалист.