«Удар по зубам»: контрсанкции Москвы оказались болезненным потрясением для Токио

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Объем торгово-рыночных
отношений между Россией и Японией традиционно был не так уж высок, однако Москва нашла
достаточно болезненный для Токио ответ на ряд антироссийских санкций. Подробности
«Народным Новостям» рассказал Валерий Кистанов, руководитель Центра
исследований Японии Института Дальнего Востока РАН.
Накануне стало
известно о намерении Японии ввести запрет на покупку древесины из России.
Многие специалисты заявили, что такие ограничения сильно ударят по строительной
отрасли. По словам Валерия Кистанова, доля импорта российского дерева японской
стороне достаточно мала, поэтому нельзя сказать, что это решение приведет к
фатальным последствиям и нехватке товаров.
«Отношения между Россией и Японией в торгово-экономической сфере очень скромные. Накопленные японские инвестиции в России составляют примерно 1,5 млрд долларов, мизер для таких крупных стран. Рекорд по объему был поставлен в 2014 году. Потом пошло на спад, в связи с пандемией еще больше упал», — отметил специалист.
Собеседник НН
также подчеркнул, что торговля с Японией от общего уровня российской торговли
составляет примерно 1%. Конечно, запрет на древесину скажется точечно, повысятся
цены, но японцы, скорей всего, найдут поставщиков в юго-восточной Азии.
Другой вопрос —
палладий. Нехватка этого редкого металла буквально ударила по «японским зубам».
«Вот они вводили санкции в угоду Западу, а мы в ответ прекратили поставки палладия. Вот это серьезно, ведь он занимает большую долю в импорте. Это ударило японским зубам — коронки стали стоить гораздо дороже», — пояснил он.
Япония также не
выходит из сахалинских проектов, что играет центральную роль в отношениях
стран.
«Просто это скажется на энергетической безопасности Японии, эти проекты она не трогает и боится, что на их место придет Китай», — подытожил эксперт.