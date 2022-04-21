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    Удар по экономике из-за отсутствия российских металлов заставит Европу искать пути обхода санкций

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Удар по экономике из-за отсутствия российских металлов заставит Европу искать пути обхода санкций

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    Федеральное агентство новостей

    Европейская бюрократия проигнорировала интересы собственных
    производителей, поэтому цены на металл в Европе будут расти, заявил президент
    России Владимир Путин, передает РИА
    Новости.     Доктор экономических наук Иосиф Диксин отметил в беседе с «Народными
    Новостями», что без российского металла Европа протянет совсем недолго.

    В угоду ежеминутных политических интересов Евросоюз решил
    перечеркнуть годами наработанные деловые связи, отметил российский лидер. По
    его словам, Брюссель полностью проигнорировал рациональные вещи: деловую
    репутацию, взаимную выгоду, экономическую эффективность.

    «Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними
    в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы
    европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниям
    производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы,
    отставлены в сторону. Ну а значит, пойдет вверх и инфляция, снизится
    благополучие европейских потребителей, рядовых граждан. Такова цена принятых
    решений», — констатировал Путин.

    Удар по экономике из-за отсутствия российских металлов заставит Европу искать пути обхода санкций
    kremlin.ru / Администрация президента России

    После отказа от российского металла, Европейский союз
    столкнется с подорожанием практически всего, считает ведущий эксперт высшей
    школы экономики Иосиф Диксин. По его словам, в конечном итоге это чревато
    схлопыванием местных производств.

    «Повышение цен на металл в Европе означает рост стоимости
    всего: автомобилей, строительства (это большой потребитель металла), тарифов
    ЖКХ, которое «жрет» огромное количество металла во время ремонта. Более того,
    повышение цен приведет к тому, что по целому ряду секторов, Европа выйдет за уровень
    рентабельности, будет вынуждена закрывать свои производства, сокращать рабочие
    места», — пояснил наш собеседник.

    Удар по экономике из-за отсутствия российских металлов заставит Европу искать пути обхода санкций
    Федеральное агентство новостей

    Как отметил Владимир Путин, нет оснований полагать, что в
    ближайшее время политический вектор Европы изменится. Однако, полагает Диксин,
    несмотря на это ЕС придется вернуться за российским металлом уже очень скоро.

    «Европа еще два-три месяца не будет торговать в обход
    санкций. Однако, когда она почувствует реальную угрозу — падение производства,
    потеря рабочих мест, — а это произойдет ближе к осени, когда появится угроза
    поражения правящих коалиций на землях в Германии, будут крики. Надеюсь, что и
    наша армия даст основания для того, чтобы ослабить санкции. То есть здесь два
    фактора: первый — экономические трудности в Европе, второй — снижение интенсивности
    военных действий на Украине», — резюмировал Диксин.

    Напомним, с 15 марта Евросоюз запретил импортировать изделия
    из стали и железа из России. В частности, эмбарго наложено на нелегированную
    сталь, металлические листы, арматуру и трубы.

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