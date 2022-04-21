Удар по экономике из-за отсутствия российских металлов заставит Европу искать пути обхода санкций

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Европейская бюрократия проигнорировала интересы собственных
производителей, поэтому цены на металл в Европе будут расти, заявил президент
России Владимир Путин, передает РИА
Новости. Доктор экономических наук Иосиф Диксин отметил в беседе с «Народными
Новостями», что без российского металла Европа протянет совсем недолго.
В угоду ежеминутных политических интересов Евросоюз решил
перечеркнуть годами наработанные деловые связи, отметил российский лидер. По
его словам, Брюссель полностью проигнорировал рациональные вещи: деловую
репутацию, взаимную выгоду, экономическую эффективность.
«Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними
в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы
европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниям
производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы,
отставлены в сторону. Ну а значит, пойдет вверх и инфляция, снизится
благополучие европейских потребителей, рядовых граждан. Такова цена принятых
решений», — констатировал Путин.
После отказа от российского металла, Европейский союз
столкнется с подорожанием практически всего, считает ведущий эксперт высшей
школы экономики Иосиф Диксин. По его словам, в конечном итоге это чревато
схлопыванием местных производств.
«Повышение цен на металл в Европе означает рост стоимости
всего: автомобилей, строительства (это большой потребитель металла), тарифов
ЖКХ, которое «жрет» огромное количество металла во время ремонта. Более того,
повышение цен приведет к тому, что по целому ряду секторов, Европа выйдет за уровень
рентабельности, будет вынуждена закрывать свои производства, сокращать рабочие
места», — пояснил наш собеседник.
Как отметил Владимир Путин, нет оснований полагать, что в
ближайшее время политический вектор Европы изменится. Однако, полагает Диксин,
несмотря на это ЕС придется вернуться за российским металлом уже очень скоро.
«Европа еще два-три месяца не будет торговать в обход
санкций. Однако, когда она почувствует реальную угрозу — падение производства,
потеря рабочих мест, — а это произойдет ближе к осени, когда появится угроза
поражения правящих коалиций на землях в Германии, будут крики. Надеюсь, что и
наша армия даст основания для того, чтобы ослабить санкции. То есть здесь два
фактора: первый — экономические трудности в Европе, второй — снижение интенсивности
военных действий на Украине», — резюмировал Диксин.
Напомним, с 15 марта Евросоюз запретил импортировать изделия
из стали и железа из России. В частности, эмбарго наложено на нелегированную
сталь, металлические листы, арматуру и трубы.