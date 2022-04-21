Удар по экономике из-за отсутствия российских металлов заставит Европу искать пути обхода санкций

«Европа еще два-три месяца не будет торговать в обход

санкций. Однако, когда она почувствует реальную угрозу — падение производства,

потеря рабочих мест, — а это произойдет ближе к осени, когда появится угроза

поражения правящих коалиций на землях в Германии, будут крики. Надеюсь, что и

наша армия даст основания для того, чтобы ослабить санкции. То есть здесь два

фактора: первый — экономические трудности в Европе, второй — снижение интенсивности

военных действий на Украине», — резюмировал Диксин.