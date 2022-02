Удачные соседи для огурцов на грядке

Как-то подруга показала мне свой огород. Увидев, как у нее всё аккуратно и продумано, я была в восторге. Но особенно меня впечатлили ее огурчики.

Подруга поделилась секретом, что хороший урожай получается лишь тогда, когда тщательно подобраны удачные соседи для огурцов. На следующий год решила воспользоваться ее советом, и результат превзошел все ожидания. Поделюсь и с вами тем, какие культуры способствуют лучшему урожаю.

Соседи для огурцов: выбираем, что посадить рядом

Кукуруза

Есть люди, которые полагают, что кукуруза забирает на себя все питательные элементы из земли, из-за чего другие растения страдают. На самом деле, данное утверждение — миф. Всё дело в том, что корни кукурузы опускаются вглубь на 1–1,5 метра, а огуречная корневая система расположена почти на поверхности. Поэтому, если посадить эти культуры рядом, они окажут друг на друга положительное воздействие. Высокие стебли будут защищать огурчики от палящих солнечных лучей. Расстояние между грядками должно составлять 30–50 см.

Чеснок и лук

Если посадить рядом с огурцами эти ароматные культуры, своим запахом они смогут отпугнуть насекомых, пагубно влияющих на огурцы, таких как медведка и тля, а также защитить от бактериоза или угловатой пятнистости листьев. Дистанция между грядками должна составлять минимум 0,5 метра.

Лук же ценен своими фитонцидами, благодаря чему защищает огурцы от паутинного клеща и различных болезней. Но помните, что примерно за 30 дней до сбора урожая нужно снизить частоту полива огурцов, тогда во время выкапывания луковицы будут чистыми и сухими.

Итак, чтобы получить много огурцов, нужно правильно подбирать для них соседей. Дружественные культуры будут оказывать взаимное положительное воздействие, облегчат вам борьбу с вредителями и увеличат урожай.

