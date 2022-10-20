учёные полагают, что человеческое сознание для использует работы квантовые эффекты

Учёные из Тринити-колледжа в Дублине выдвинули гипотезу, то человеческий мозг может использовать квантовые вычисления для работы. В частности, таким образом можно объяснить феномен сознания. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Physics Communications.





По словам соавтора работы, доктора Кристиана Керскенса (Christian Kerskens), ведущего физика в Институте нейробиологии при Тринити-колледже, эта идея возникла у исследователей в ходе их экспериментов, которые проводились для доказательства квантовой гравитации.

В ходе этих экспериментов известные квантовые системы взаимодействовали с неизвестными. Если у известной системы происходила квантовая запутанность, то значит и неизвестная система должна была быть квантовой. Этот подход позволяет определять параметры тех систем, о которых ничего неизвестно.

В эксперименте с помощью аппарат МРТ (магниторезонансная томография) измерялись спины протонов в мозговой жидкости. Они выступали в качестве известной системы. В ходе исследования оказалось, что аппарат МРТ фиксирует сигналы, похожие на те, что связаны с ритмом сердца. Но такие сигналы обычно отслеживают с помощью ЭЭГ (электроэнцефалограмма), на диаграмме МРТ они не видны.

Учёные полагают, что такой эффект они смогли наблюдать из-за квантовой запутанности. А из этого они сделали вывод, что мозг работает как квантовая система. Также отмечается, что эти функции коррелировали с функционированием краткосрочной памяти и сознанием, так что есть шансы, что сознание работает именно на квантовых эффектах.

К слову, подобную идею ещё в 1989 году высказал Роджер Пенроуз (Roger Penrose).