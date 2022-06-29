Учёные научились «видеть сквозь стены», используя человека и искусственный интеллект

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В университете Глазго продемонстрировали новую систему «фантомной визуализации», которая позволяет буквально «видеть сквозь стены», используя сочетание человеческих глаз, мозга и искусственного интеллекта. Это позволяет, к примеру, определить объект за углом, не заглядывая туда.

Технология называется «формирование изображений вне прямой видимости». Ранее в подобных экспериментах использовали лазерный луч и камеру.

В эксперименте скрытый объект состоял из световых узоров от проектора, которые он отбрасывал на вырез в картоне. При этом человек мог видеть только рассеянный свет на белой стене, не различая очертания объекта. И на этом этапе в дело вступала нейросеть.

С мозга человека считывались сигналы электроэнцефалограммы, которые затем передавались на ноутбуке, декодировали рассеянный свет и позволяли распознать объект. Иначе говоря, человек выступал частью системы распознавания и декодирования данных.

Каждый «объект» представлял собой изображение размером 16 x 16 пикселей, его узоры мерцали с частотой 6 Гц в течение двух секунд. Как оказалось, через минуту наблюдения система на ноутбуке уже могла определить, что это за объект.

«Это один из первых случаев, когда вычислительная визуализация была выполнена с использованием зрительной системы человека в цикле нейробиоуправления, который корректирует процесс визуализации в реальном времени. Хотя мы могли бы использовать стандартный детектор вместо человеческого мозга для обнаружения рассеянных сигналов от стены, мы хотели изучить методы, которые однажды могли бы быть использованы для увеличения человеческих возможностей», заявил Даниэле Фаччио, ведущий исследователь проекта.

В будущем планируется провести такие же эксперименты, но уже с нескольким зрителями и в трёх измерениях.