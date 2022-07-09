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Учительница Галкина рассказала, как он познакомился с Пугачевой

Учительница Галкина рассказала, как он познакомился с Пугачевой
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева не рассказали поклонникам правдивую историю их знакомства. Об этом сообщила учительница телеведущего.

По словам педагога, встреча Галкина и Пугачевой состоялось не на «Славянском базаре» в 2001 году. Она отметила, что это произошло гораздо раньше и при иных обстоятельствах. 

«Отец Максима продвинулся по службе, они переехали в Москву. А там уже, как я слышала от знакомых, Максима нянчила Алла Пугачева. Ее семья дружила с семьей Галкина», — заявила женщина в интервью для kp.ru.

В настоящее время супруги находятся за границей. Туда они перебрались после начала специальной операции Росси на Украине. 

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