Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева не рассказали поклонникам правдивую историю их знакомства. Об этом сообщила учительница телеведущего.
По словам педагога, встреча Галкина и Пугачевой состоялось не на «Славянском базаре» в 2001 году. Она отметила, что это произошло гораздо раньше и при иных обстоятельствах.
«Отец Максима продвинулся по службе, они переехали в Москву. А там уже, как я слышала от знакомых, Максима нянчила Алла Пугачева. Ее семья дружила с семьей Галкина», — заявила женщина в интервью для kp.ru.
В настоящее время супруги находятся за границей. Туда они перебрались после начала специальной операции Росси на Украине.