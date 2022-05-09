Учителей мариупольских школ обязывали учить детей «пантеону героев» во главе с Бандерой

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Российские военные обнаружили методичку с героизацией националиста Степана Бандеры в одной из мариупольских школ. Как рассказали местные учителя, украинские власти обязывали следовать ей при составлении уроков.
Методичка содержит своеобразный «пантеон героев». В него вошел Бандера, названный борцом против Адольфа Гитлера. При этом факты его сотрудничества с фашистской Германией игнорируются. Нашлось место в документе и для гетмана Ивана Мазепы. Его предательство перед Полтавской битвой в методичке приобрело новый смысл — трактуют такой поступок как «попытку вернуть гетманщине независимость», передает РИА Новости.
Обязывали учителей учитывать «правильные» и «неправильные» формулировки о событиях восьмилетней давности. Согласно методичке, боевые действия в Донбассе нельзя называть «гражданской войной». Луганская и Донецкая народные республики при этом должны считаться «террористами».