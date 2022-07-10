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Ученый Самохин сообщил об опасности быстрого течения в морях Крыма

Ученый Самохин сообщил об опасности быстрого течения в морях Крыма
pxhere.com

Скорость течения в морях Крыма может развиться до трех километров в час, сообщил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

Полуостров Крым омывается водами Азовского моря и Керченского пролива в восточной части, а с южной и западной стороны Черным морем. Глубина последнего достигается двух тысяч метров. Оно сильно влияет на климат полуострова и выполняет роль своеобразного терморегулятора.

Ученый Самохин предупредил, что скорость течения в морях может достигать одного километра в час и повышаться до трех километров. Быстрое движение вод может отнести на значительные расстояния, отметил ученый в интервью «Вести Крым».

Основными причинами трагических случаев во время отдыха на воде являются алкоголь и игнорирование правил безопасности. Более 20 человек погибли в Крыму при купании в море с начала года.

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