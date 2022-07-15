Ученый Богар предрек Западу «саморазрушительный хаос» из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции сулят Западу невиданную катастрофу, которая превратится в «саморазрушительный хаос безудержных эмоций». Такое мнение выразили венгерский ученый Ласло Бонар и политический аналитик Миклош Кевехази.
Придумывая новые санкции, в числе которых установление ограничений на российскую нефть, Запад надеется поставить российский бюджет в «безвыходное положение». Однако в действительности ограничения вновь нанесут вред только тем, кто их вводит. При этом игры с энергоносителями особенно опасны, так как они являются одним из самых опасных оружий. Об этом передает «ПолитРоссия».
«Поэтому для России вовсе не обязательно использовать ядерное оружие, чтобы нанести удар по Западу», — отметили Богар и Кевехази.
Сократив экспорт вдвое, Россия может запустить «ударную волну», добавили эксперты. Она рискует разрушить всю глобальную систему в считанные недели, что приведет Запад к краху.