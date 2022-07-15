Ученый Богар предрек Западу «саморазрушительный хаос» из-за антироссийских санкций

Придумывая новые санкции, в числе которых установление ограничений на российскую нефть, Запад надеется поставить российский бюджет в «безвыходное положение». Однако в действительности ограничения вновь нанесут вред только тем, кто их вводит. При этом игры с энергоносителями особенно опасны, так как они являются одним из самых опасных оружий. Об этом передает «ПолитРоссия».