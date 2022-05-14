Ученый Покровский связал появление у детей неизвестного гепатита с вирусной природой

Острый гепатит неизвестный этиологии, который обнаружили у детей в ряде стран, может быть связан с вирусной природой. Об этом рассказал руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.