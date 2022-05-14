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    Ученый Покровский связал появление у детей неизвестного гепатита с вирусной природой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ученый Покровский связал появление у детей неизвестного гепатита с вирусной природой

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    pixabay.com

    Острый гепатит неизвестный этиологии, который обнаружили у детей в ряде стран, может быть связан с вирусной природой. Об этом рассказал руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

    По словам ученого, обычных возбудителей гепатитов у пациентов не выявили. В связи с этим специалисты не исключают вероятности вирусной природы заболеваний, сейчас это главная гипотеза.

    «Исследователи ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного вируса, подозревают, в частности, определенный вариант аденовируса, выделенный у многих больных в Англии», — объяснил Покровский в интервью ТАСС.

    Кроме того, эксперт усомнился в возможности того, что сразу у нескольких десятков детей мог развиться аутоиммунный гепатит. Этой болезни свойственен хронический характер, а острая форма встречается крайне редко.

    Минздрав Швеции ранее сообщил о девяти случаях заболевания с симптомами острого гепатита у детей. При этом всем пациентам оказалось меньше четырех лет, передает телеканал «360».

    Академик РАН Геннадий Онищенко оценил риск распространения неизвестного гепатита. По его словам, сейчас ученым нужно в краткие сроки изучить его, чтобы разработать систему защиты, пишет «Вечерняя Москва».

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